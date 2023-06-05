Kuyumcu depremzedeleri dolandırdı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşayan Şakir Gündem, yaklaşık 8 yıl önce her ay kuyumcu Murat Faiz'den parasını verip Cumhuriyet altını almaya başladı. Ancak Şakir Gündem, altını evde çalınır düşüncesiyle kuyumcuda bıraktı. Şakir Gündem, bugüne kadar kuyumcuda biriktirdiği piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 47 Cumhuriyet altınını almak istedi. Kuyumcu Murat Faiz, "Tamam ödeyeceğim" diyerek Şakir Gündem'i oyalamaya başladı. Bir süre sonra kuyumcu "İstanbul'da alacaklarım var onları almaya gidiyorum" diyerek kayıplara karıştı. İlk günler Şakir Gündem'in telefonlarına cevap veren kuyumcu daha sonraki günlerde telefonunu ulaşılamadı.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Kuyumcunun sadece Şakir Gündem'i değil onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kuyumcuya 300 bin TL kaptıran Soner Yaşar da, "Elimizde avucumuzda ne varsa hepsini kendisine verdik, ama o bizi dolandırdı. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Bizimle birlikte onlarca insanının altınlarını çalıp kaçtı. Hiç mi vicdanı sızlamıyor. Bir de utanmadan canımı mı alacaksınız diyor. Bu kadar yüzsüzlük olur mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.