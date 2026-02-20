Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcu soygunu pahalıya patladı
Gaziantep'te önceki gün Vatan Mahallesi'nde İ.P. (17), İ.H.Ç. (17) ve kardeşi E.Ç. (16), girdikleri kuyumcu vitrindeki yaklaşık yarım kilo altını alarak plakasını söktükleri bir araçla kaçtı. E.Ç., motosiklet ile Yeşilkent Mezarlığı'na giderek altınları gömerken, diğer iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Bu sırada soygun olayını polislerden öğrenen aile de arama çalışmalarına katıldı. Ailenin çabaları sonucu ikna olan E.Ç., avukatı ile polise teslim oldu. Geçen yıl araba alan babalarının borçlarını ödemek için kuyumcuyu soymaya karar verdikleri öğrenildi. Ancak babalarının avukat tutmak için arabayı satmak zorunda olduğu öğrenildi.

