Kuyumcu soygununda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı

Olay, Haliliye ilçesine bağlı D400 Karayolu Kösecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Bahattin Durmaz, Ali Bakıcı, Mehmet Ağgürbüz ve Ali Mert'in içinde bulunduğu araç, kimliği belirsiz kişilerce kurulan sahte yol kontrol noktasında havaya ateş açılarak durduruldu.

Saldırganlar, araçta bulunan yaklaşık 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi gasp ederken; Bahattin Durmaz, Mehmet Ağgürbüz ve Ali Mert'i bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri araç üzerinde geniş çaplı kriminal inceleme gerçekleştirdi.

JASAT'TAN 4 SAATTE ŞAFAK OPERASYONU

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini 4 saat gibi kısa bir sürede belirledi.

Mardin merkez ve Kızıltepe ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gasp olayına karıştıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alınarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

8 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör