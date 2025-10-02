Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcular, motosikletli ve bisikletli çetelerin hedefinde! Mesajla 100 bin dolar istediler
Giriş Tarihi: 2.10.2025 17:02

Diyarbakır’da, bir kuyumcu daha motosikletli ve bisikletli çetenin silahlı saldırısının hedefi olurken, Kuyumcular ve Sarraflar Odası, kentte son aylarda kuyumculara yönelik artan saldırılara dikkat çekti.

Diyarbakır'da kuyumcu esnafına yönelik art arda silahlı saldırılar dikkat çekerken, gece ve sabah saatlerinde iki kuyumcu daha kurşunların hedefi oldu. Kuyumcular ve Sarraflar Odası, azı esnafların yabancı numaralardan tehdit içerikli mesajlar aldığı bilgisi paylaşıldı. Bu mesajlarda esnafa, "100 bin dolar ödeme yapınız" şeklinde şantaj içerikli taleplerin iletildiği belirtildi. Oda, bu durumun esnaf üzerinde ciddi güvenlik ve psikolojik baskı yarattığını vurguladı.

MESAJLA 100 BİN DOLAR İSTEDİLER

Saldırıya uğrayan bir kuyumculardan biri kendisine saldırının ardından atılan mesajı paylaştı. Mesajda, "Selamün aleyküm dün gece durumun mahiyetinden dolayı tatsız hadiseler yaşandı benzer vakaların yaşanmaması için 100 bin dolar ödemenizi bir an önce yapmanızı temenni ediyoruz Yapacağınız ödemeden sonra diğer meslektaşlarınız gibi sizinde can ve mal güvenliğiniz yapılanmamız tarafından koruma altına alınacaktır. Saygılarla.. "Amedin fedaileri" ifadeleri yer aldı. Oda, saldırıların ardından emniyet birimleriyle yakın koordinasyon içinde olduklarını, tüm bilgi ve belgelerin paylaşıldığını açıkladı. Ancak faillerin kimliklerinin ve olayların arkasındaki örgütlü yapının henüz tespit edilemediği aktarıldı.

