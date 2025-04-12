Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 09 - 10 Nisan 2025 tarihlerinde, İzzetpaşa Mahallesi Kuyumcular Çarşısı 1, Kovancılar İlçesinde 2, Karakoçan İlçesinde 1 ve Diyarbakır İli Hani İlçesinde 1 olmak üzere toplam 5 farklı kuyumcuya sahte altın bilezik satmak suretiyle toplam 760 bin 700 Türk Lirası ve 2 bin 495 Euro haksız kazanç elde eden 4 şüpheli, yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları ile gerçekleştirilen operasyonla Diyarbakır'da yakalandı.





Yapılan aramalarda; 45 sahte altın bilezik, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 Euro ve 60 bin Türk Lirası ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.