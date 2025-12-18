Kuyumcunun aracına yaylım ateşi

İstanbul Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Ünsal Bahçeci, aracının içindeyken kimliği belirsiz kişilerce yaylım ateşine tutuldu. Bahçeci yaşamını yitirdi. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatıldı
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde korkunç bir cinayet işlendi. Ünsal Bahçeci (35) idaresindeki otomobile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Bahçeci'yi araçta hareketsiz bir vaziyette buldu.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerindeki incelemelerde aracın sol ön camının kırık, çalışır vaziyette ve dörtlülerinin açık olduğu görüldü. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri aracın 10 metre ilerisinde boş kovanlar tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemede Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 adet mermi girişi olduğunu saptandı.
İlk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Maktulün Kapalıçarşı'da kuyumcu olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da cinayet soruşturması başlattı.