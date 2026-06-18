Kuzen cinayetinde dehşete düşüren detaylar: 19 yaşındaki Polat’ı bu yüzden öldürmüş! ’Eşinin canını alacağım...’

"EŞİM FIRAT, DAHA ÖNCE GİTTİKLERİ ŞEKİLDE POLAT İLE ALKOLLÜ MEKANLARA GİTMEK İSTİYORDU"

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat T., Polat Tanaç'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen sanığın eşi G.T., olay günü ailece bir araya geldiklerini ve eşiyle maktul arasında ilk etapta bir sorun yaşanmadığını belirtti. G.T., "Olay günü kardeşimin evine oturmaya gittik. Kadınlar bir yanda erkekler bir yandaydı. Burada erkekler alkol kullandı. Bu esnada eşim ve Polat Tanaç arasında kavga çıkmadı, güzelce oturdular. Buradan kalkıp evimize doğru gittik. Kızlarımı yatırmak üzere eve çıktım. Kısa bir süre sonra kadın sesi duydum. Dışarı çıktığımda eşim ve Polat'ın eşi Ayten tartışıyordu. Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu. Pazar günü olması ve pazartesi işe gidecekleri için Polat oraya gitmek istememiş. Tartışma bu sebeple çıkmış" dedi.