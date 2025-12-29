Kuzen cinayetine 24 yıl istendi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kuzeni tarafından öldürülen 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın kız kuzeni M.Ç. (17) hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan 24 yıl ve M.Ç.'nin kız kuzeni İ.Y.T. (17) hakkında ise cinayete yardım etmekten 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Katil zanlısı M.Ç. ve cinayete yardım eden kuzeni İ.Y.T.'nin 8 Ocak'ta Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacağı ifade edildi.Kemertaş Mahallesi'nde geçtiğimiz haziranda oturduğu binanın 2'nci katının merdiven boşluğunda cesedi bulunan Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet zanlısı olarak yakalanan Yasemin'in kuzeni M.Ç. ifadesinde, annesini 10 ay önce kanserden kaybettiğini belirterek "Annemin hastalığı babam ile dayım (Yasemin'in babası) tarafından saklandı. Sonradan annemin rahatsızlığını öğrendim ve tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Bir süre sonra annem öldü. Bu nedenle kuzenimin babası dayıma ve babama karşı kin güttüm. Yasemin'i öldürdüm" ifadelerini kullandı.