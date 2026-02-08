Kuzen katilleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

26 Ocak'ta Şahinbey ilçesinde Beydilli Mahallesi'nde 26 Ocak'ta Halil Aslan'ın (25) tabancayla öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarda olayın firari şüphelisi olan ve 4 suç kaydı bulunan Mikail Aslan'ın (30) öncü şeklindeki iki ayrı araçla Edirne'ye doğru hareket ettiği ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alındığının tespit edilmesi üzerine bölgeye Babaeski Otoyol Jandarma görevlileri yönlendirildi. Ekipler, cinayet şüphelisi ile araçlarda bulunan A.B, M.K, Ş.K. ve B.E'yi gözaltına aldı.

Mikail Aslan Gaziantep'e getirilirken araçlardaki diğer şüpheliler Babaeski'de haklarında suçluyu kayırma suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden soruşturmada cinayet şüphelisine yardım ettikleri ileri sürülen M.A. ve A.A. ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Ş.A. da Gaziantep'te yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

OLAY

26 Ocak gece geç saatlerde meydana gelen olayda 3 ay önce evlendiği öğrenilen Halil Aslan, iddiaya göre aralarında alacak meselesi yüzünden daha önce tartışma çıkan kuzeni Mikail Aslan tarafından evinin önünde öldürüldü. Katil zanlısı kaçarken Halil Aslan gözyaşları arasında toprağa verildi.