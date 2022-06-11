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Giriş Tarihi: 11.6.2022 12:22 Son Güncelleme: 11.6.2022 12:31

Kuzenlerin kavgasında kan aktı... 24 yaşındaki Samet başından vuruldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kuzenlerin kavgasında kan aktı... 24 yaşındaki Samet başından vuruldu

Adana’da aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada kan aktı. 24 yaşındaki Samet Caymaz, kuzeni H.C. tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

Adana'da 24 yaşındaki Samet Caymaz, aralarında husumet bulunan kuzeni H.C. tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçıp kayıplara karışırken hastaneye kaldırılan Samet Caymaz'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. H.C., husumetli olduğu akrabası Samet Caymaz'ın sabah saatlerinde evine geldi. Bir süre evin avlusunda oturan kuzenler aralarında çıkan tartışma bir süre sonra kavga başladı. H.C., yanında bulunan tabancayla Samet Caymaz'ı, başından vurup kaçtı. Ağır yaralanan genç adam çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olaydan sonra harekete geçen polis, saldırgan H.C.'yi yakalamak için çalışma başlatırken Samet Caymaz'ın hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

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Kuzenlerin kavgasında kan aktı... 24 yaşındaki Samet başından vuruldu
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