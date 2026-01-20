Haberler Yaşam Haberleri Kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs mısır tarlasında yakalandı
Giriş Tarihi: 20.01.2026 12:05

Kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs mısır tarlasında yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, saklandığı mısır tarlasında Jandarma tarafından yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs mısır tarlasında yakalandı
  • ABONE OL

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Büyücek kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.R.T. (22) ve kuzeni İbrahim Halil Tokmak (25) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.R.T., kuzeni İbrahim Halil Tokmak'ı av tüfeğiyle vurdu. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden Jandarma ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlı ise, jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yakalandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs mısır tarlasında yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz