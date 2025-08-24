Kuzenini döverek öldürdü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Hüseyin Eroğlu tartıştığı kuzeni Mehmet Eroğlu'nu döverek öldürdü. Sarız İlçesinde büfe işleten Hüseyin Eroğlu, İstanbul'dan emekli olduktan sonra ilçeye yerleşen kuzeni Mehmet Eroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Eroğlu diğer akrabaları ile birlikte Mehmet Eroğlu'nu feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.



Mehmet Eroğlu

Ağır yaralanan Mehmet Eroğlu ambulansla Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mehmet Eroğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Hüseyin Eroğlu'nu gözaltına alırken, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri arttırıldı. Kuzenlerin CHP'li Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun akrabaları olduğu öğrenildi.