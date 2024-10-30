Kuzenini sırtından bıçaklayarak katletti

Bursa'dan İstanbul'a akraba ziyaretine gelen 18 yaşındaki Duygu Şahin, tartıştığı kuzeni Talip Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Duygu Şahin, teyzesini ziyaret için 3 gün önce İstanbul'a geldi. Şahin, teyzesinin oğlu Talip Y. ile eğlenmek için önceki gece dışarı çıktı. Eğlencenin ardından iki kuzen sabaha karşı eve döndü. İddiaya göre alkolün de etkisiyle Talip Y. kıskançlık krizine girdi ve mutfaktan aldığı bıçakla kaçmak isteyen Duygu Şahin'i sırtından defalarca bıçakladı. Bağırma seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken, zanlı Talip Y. gözaltına alındı. Genç kız hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Zanlının emniyetteki ifadesinde, kuzeni Duygu Şahin ile aralarında duygusal yakınlık bulunduğunu, Şahin'in de başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini ve tartışmanın da buradan kaynaklanan kıskançlık sebebiyle çıktığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.