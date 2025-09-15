Kuzenler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü!

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Koçullu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan amcaoğulları Yusuf C. ile Fahri C. (57) tarlada karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

5 EL ATEŞ ETTİ

Yusuf C., yanındaki tabancayla Fahri C.'ye ateş etti. Fahri C., vücuduna isabet eden 5 mermi ile yere yığıldı. Silah sesini duyan köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fahri C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yusuf C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.