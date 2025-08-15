Haberler Yaşam Haberleri Kuzenler arasındaki tartışma kanlı bitti: Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 15.8.2025 23:21

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kuzeni A.B (52) ile tartışan Seyfi Baylar (75), daha sonra bindiği traktörle bölgeden uzaklaşırken silahlı saldırıya uğradı. Tüfekle vurulan Baylar hayatını kaybederken, şüpheli kuzen tutuklandı.

DHA
Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfi Baylar, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu A.B.'nin bağ evine gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Baylar, evine gitmek üzere traktöre bindi. Bu sırada A.B., kuzeni Baylar'ın üzerine tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Baylar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KATİL ZANLISI JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli A.B., Narlıca Mahallesi'nde saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

