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Giriş Tarihi: 2.09.2026

Kuzenlerin alacak kavgası kanlı bitti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kuzenlerin alacak kavgası kanlı bitti
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KONYA'DA 26 yaşındaki Ziya Küçükkalay, araç içerisinde birlikte içki içtiği teyzesinin oğlu 25 yaşındaki İsmail Gözlü tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma üzerine İsmail Gözlü yanında taşıdığı bıçağı kuzeninin boynuna sapladı. Hastaneye kaldırılan Ziya Küçükkalay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil kuzen tutuklandı. Gözlü'nün 1 ay önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kuzenlerin alacak kavgası kanlı bitti
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