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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Kuzey Ege’de 40 yıl sonra oltaya lagos takıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kuzey Ege’de 40 yıl sonra oltaya lagos takıldı
Çanakkale Gökçeada'da yaşayan İlker Özdemir'in oltasına, 40 yıldır Kuzey Ege ve Saros Körfezi'nde görülmeyen Lagos balığı takıldı. 40 yıl sonra ilk kez Lagos görülmesine çok sevindiklerini söyleyen Özdemir, "Yıllar önce bilinçsizce yapılan trol avın bölgede birçok türün neslini yok etti. 10 yıl önce trol yasaklandı. Ayrıca bölgedeki fabrika ve turistik tesislerin arıtmaları da devreye sokuldu ve denetlendi. Deniz temiz olunca da bu balıklar anavatanlarına döndü ve 40 yıl sonra ilk kez Lagos balığı oltaya vurdu. Bu inanılmaz bir duygu. Lagos dünyanın en lezzetli balıklarından biridir. Bundan sonra dikkat edilirse dünyanın en lezzetli balıkları Kuzey Ege'de avlanacak" dedi.

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Kuzey Ege’de 40 yıl sonra oltaya lagos takıldı
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