Kuzey Kıbrıs ve Lefkoşa’dan Ne Alınır? Kuzey Kıbrıs ve Lefkoşa’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

olan Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'dır. Başkent, gitmek isteyenlerin en çok ilgilendiği şehirlerden biridir. Kuzey Kıbrıs ve Lefkoşa'dan ne alınır sorusunun yanıtı, bu noktada sıklıkla merak edilir. İşte bu küçük Akdeniz ülkesinin neyi meşhur ve oradan ne getirilir sorusunun cevabı ile ilgili detaylar…

Kuzey Kıbrıs ve Lefkoşa'dan Ne Alınır?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan çalkantılı ilişkisi ve varlığını sürdürme mücadelesi ile zaman zaman ülkemizde ve dış basında gündeme gelir. Bu zamana kadar, çeşitli nedenler dolayısıyla Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından varlığı kabul edilmemiştir. Fakat, son zamanlarda ülkemiz dışında birkaç devlet daha Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacağını söylemiş olsa bile, görünürde somut bir eylemden bahsetmek şimdilik söz konusu değildir.

Kuzey Kıbrıs gezisi, Akdeniz'in kalbine yapılan bir keşif yolculuğu olabilir. Küçük bir ülke olmasına rağmen, şehirlerinin her birinin kendine özgü güçlü yönleri vardır. Mitolojik izlerle ve doğal güzelliklerle dolu olan bu adada, gezilip görülmeye değer birçok yer vardır. Kuzey Kıbrıs ve başkenti Lefkoşa'ya gidenlerin ilgisini çeken en önemli konulardan biri, hediyelik eşya seçimidir. Bu konuda zorlananlara yardımcı olacak bazı ipuçları vardır.

Kıbrıs ve Lefkoşa'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Akdeniz'in merkezinde yer alan Kıbrıs ve başkenti Lefkoşa'dan alınacak belli başlı hediyelik eşyalar aşağıda belirtildiği gibidir.

Biblolar ve magnetler

Elişi örtüler, havlular, desenli kumaşlar

Dokuma kilimler

Çeşitli süs eşyaları

Farklı modellerde tekstil ürünleri

Takı ve mücevherler

Ayakkabı, çanta, cüzdan

Seramik ve porselen ürünleri

Meşhur Hellim Peyniri, Ada Çileği ve Kıbrıs Limonu