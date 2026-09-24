Kuzey Marmara Otoyolu’nda durdurulan bir araçta 2,2 ton kaçak midye ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karaman mevkiinde yol emniyeti ve kontrol faaliyetlerini sürdüren jandarma ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta sevk edilen yükün niteliği üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen gıda kontrol uzmanları, araçta arama ve miktar tespiti gerçekleştirdi.





152 ÇUVALDA 2 TON 280 KİLOGRAM KARA MİDYE

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta 152 çuval içerisinde yaklaşık 2 ton 280 kilogram kara midye bulunduğu tespit edildi. Halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya merdiven altı yollarla sürülmek istendiği değerlendirilen tonlarca midyeye ekiplerce el konuldu. İnsan sağlığı açısından büyük tehlike arz eden kaçak ve uygunsuz midyeler, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından imha edildi. Olayla ilgili sorumlular hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör