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Giriş Tarihi: 8.08.2026 23:22 Son Güncelleme: 8.08.2026 23:24

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikameti T4 Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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