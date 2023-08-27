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Giriş Tarihi: 27.8.2023 10:29 Son Güncelleme: 27.8.2023 10:49

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci trafik kazasında, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada araçta bulunan 2 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.

ABBAS KAÇAR
Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen feci trafik kazasında, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Kocaeli Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine seyir halinde olan Cengiz N. hakimiyetindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı bariyer aracın önünden içeri girerek arkasından çıktı. Ardındanda araç alev almaya başladı.

İTFAİYE KURTARDI

Çevrede feci kazay gören diğer sürücüler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü ve araçta sıkışan idris S. isimli yolcuyu yaralı olarak kurtarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak, sürücü Cengiz N. ile yanında oturan Kerem A.'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan İdris S. isimli yolcu ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olay yerinde incelemelerde bulunarak, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci trafik kazasında, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti
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