Kuzey Marmara Otoyolu’nda şehirler arası yolcu otobüsü gişelere çarptı!

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu ışıklar gişeleri mevkiinde şehirler arası yolcu otobüsünün gişelere çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanırken otobüste yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs yaptı. Kazada otobüste yangın çıktı. Olay yerine Eyüpsultan, Sultangazi, Şişli, Başakşehir ve Arnavutköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün alev alev yandığı belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör