Kuzey Çevre Otoyolu’ndaki otobüs kazasında ölenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi

Kuzey Çevre Otoyolu'nda saat 06.30 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 2 yolcu taburcu edilirken 24 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Salih Güler, Gamze Sezer ve Şenay Demirci'nin cenazeleri otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

KUZEY ÇEVRE OTOYOLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 26 KİŞİNİN YARALANDIĞI OTOBÜS KAZASI KAMERADA

Kuzey Çevre Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği, ardından da otoyolda savrulduğu anlar görülüyor.

OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KADININ PAYLAŞIMI YÜRÜK BURKTU

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Şenay Demirci'den yürek burkan paylaşımı dikkati çekti

Tokat'tan Tekirdağ'a yolcu taşıyan otobüs Sancaktepe'de bariyerlere çarparak devrilmiş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı, yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği ortaya çıktı. Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.