Kuzey’in gülüşü solmasın

Diyarbakır'da, polis memuru olarak görev yapan Armağan ve öğretmen Betül Tanrıöver çiftin 3,5 yaşındaki kas erimesi hastalığı DMD'li Kuzey'in tedavi giderlerinin karşılanması için kampanya başlatıldı. Baba Armağan Tanrıöver, Kuzey'in tedavisi için 2 milyon 900 bin dolara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ''300 bin kişi, 350'şer lira gibi bir meblağ verirse Kuzey'in tedavisi için para bir günde toparlanır. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek ne kadar çok kişi bize destek verirse, Kuzey ve Kuzey gibi çocuklar sağlıklarına kavuşur. Bizim bir çağrımız var, insanlar Kuzey'i kendi çocukları gibi görsün, ona destek olsun. Gülüşü hiç solmasın" dedi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Daha çok erkek çocuklarını etkileyen bir kas erimesi hastalığı olan ve ilerleyen zamanlarda yayılarak bacaklarla birlikte kolları, vücudu etkileyen, 20'li yaşlarda ise ölümle sonuçlanabilen DMD hastalığının tedavisi dünyada sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir hastanede yapılıyor. Tanrıöver çifti, tek çocukları Kuzey'in sağlığına kavuşması için tedaviye gerekli olan 2 milyon 900 bin doların toplanması Diyarbakır Valiliği onayıyla kampanya başlattı.

10 GÜNDE 2 MİLYON TOPLANDI

Armağan Tanrıöver, Kuzey'in tedavi masraflarının karşılanması için Valilik onaylı kampanya başlattıklarını ve bu kampanya ile Kuzey'in ilaç masraflarının karşılanmasını umduklarını da söyledi. 10 gün önce kampanyada yaklaşık 2 milyon para toplandığını söyleyen baba Tanrıöver, "Duyarlı insanlar paylaşımlarıyla bizlere destek veriyorlar" dedi.