Haberler Yaşam Haberleri Kuzuluk Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sakarya Kuzuluk Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:45 Son Güncelleme: 11.10.2023 11:46

Kuzuluk Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sakarya Kuzuluk Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Sağlık için faydaları olduğundan dolayı birçok insanın, Kuzuluk Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir bilmek istemesi oldukça normaldir. Termal sular, romatizma, üst solunum yolları ve cilt hastalıkları için birebirdir. Bu yüzden kaplıcalar, her yıl turistler tarafından ziyaret edilir. Onlardan biri olan Sakarya Kuzuluk termal kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir öğrenmekte fayda vardır.

Kuzuluk Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sakarya Kuzuluk Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Kuzuluk Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir diye araştıranlar, büyük ölçüde bazı şikayetleri olan kişilerdir. Termal sular, cilt hastalıklarından felce, iskelet sistemi hastalıklarından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok sorunun çözümüne destek olur. Kollarda, bacaklarda, bel, kalça ve boyunda büyük ölçüde rahatlama sağlar. Bu nedenle, Sakarya Kuzuluk termal kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir muhakkak öğrenilmelidir.

Kuzuluk Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Sakarya veya bilinen diğer adıyla Adapazarı'nın Akyazı ilçesinin Kuzuluk beldesinde bulunan Kuzuluk Kaplıcaları, İstanbul ve Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle sıkça tercih edilir. Termal suları, sağlık problemlerine çare arayanları ve alternatif tıbbın faydasına inananları kendine çeker. İlk defa gidecek olanlar için konum ve ulaşım oldukça önemlidir. Kaplıcanın bulunduğu Kuzuluk beldesi, Akyazı ilçe merkezine ortalama olarak 9 kilometre uzaklıktadır. Sakarya il merkezine olan mesafesi ise 37 km'dir ve farklı ulaşım seçenekleri ile ulaşmak mümkündür. İster özel araçla ister otobüs veya uçak ile rahatlıkla gidilebilir. Kendi aracıyla gitmek isteyenler, Adapazarı Mudurnu Yolu/D140 üzerinden yola çıkmalıdır.

Kuzuluk Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

İnsan sağlığı için saymakla bitmeyecek faydaya sahip olan Kuzuluk Kaplıcaları'nın termal sularının ısısı, 80°C'dir. Kaplıcanın pH seviyesi 7,22'dir ve 1,2 sn/m3 akıma sahiptir. Bu şifalı suların başlıca faydaları ise şu şekildedir:

1.Romatizmal hastalıkların tedavisinde etkilidir.

2.Üst solunum yolu rahatsızlıklarının belirtilerini hafifletir.

3.Kas ve iskelet sorunlarını çözmeye destek olur.

4.Egzama, sivilce ve akne oluşumunu engellemek için sebumu düzenler.

5.Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.

6.Böbrek hastalıklarına karşı savaşır ve taş oluşumunu önler.

7.Kalp ve dolaşım rahatsızlıklarının etkisini azaltır.

8.İdrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakteriler ile savaşmaya yardımcı olur.

9.Nörolojik hastalıklara ve travmatik lezyonlara iyi gelir.

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Kuzuluk Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sakarya Kuzuluk Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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