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Giriş Tarihi: 29.08.2026

KYK başvurularında son dönemeç

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
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2026-2027 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları bugün sona eriyor. Üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin başvuruları bugün 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. GSB, Türkiye'nin dört bir yanında üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunuyor. 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurtta 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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KYK başvurularında son dönemeç
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