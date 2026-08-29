KYK başvurularında son dönemeç

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2026-2027 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları bugün sona eriyor. Üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin başvuruları bugün 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. GSB, Türkiye'nin dört bir yanında üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunuyor. 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurtta 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.