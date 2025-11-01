KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları sorgulanıyor!

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından değerlendirilen başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor.

GSB'nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.