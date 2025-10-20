KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte, 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi sonuçları son durum!

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. 17 Ekim 2025'te tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler, sonuç duyurusu için sabırsızlanıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından yayımlanacak takvimle birlikte KYK burs ve kredilerin yatırılacağı tarihler de netleşecek. Peki 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?