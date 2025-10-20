KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte, 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi sonuçları son durum!

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. 17 Ekim 2025'te tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler, sonuç duyurusu için sabırsızlanıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından yayımlanacak takvimle birlikte KYK burs ve kredilerin yatırılacağı tarihler de netleşecek. Peki 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.
Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması bekleniyor.
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.
Burs / kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.
Taahhütname süresi içerisinde onay yapılmazsa burs / kredi hakkı iptal edilebilir.
Onay işlemleri tamamlandıktan sonra, ilk ödemeler genellikle geriye dönük toplu şekilde öğrenci hesaplarına aktarılır.
KYK Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.