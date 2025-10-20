Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte, 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi sonuçları son durum!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:24

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK tarafından yürütülen burs ve kredi başvuru süreci 17 Ekim 2025’te sona erdi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği başvuruların ardından gözler şimdi sonuç tarihine çevrildi.Sonuçlarının açıklanmasının ardından, burs almaya hak kazanan öğrenciler taahhütname onayı işlemini gerçekleştirecek. Peki 2025-2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. 17 Ekim 2025'te tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler, sonuç duyurusu için sabırsızlanıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından yayımlanacak takvimle birlikte KYK burs ve kredilerin yatırılacağı tarihler de netleşecek. Peki 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

TAAHHÜTNAME ONAYI VE ÖDEME SÜRECİ

Burs / kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.

Taahhütname süresi içerisinde onay yapılmazsa burs / kredi hakkı iptal edilebilir.

Onay işlemleri tamamlandıktan sonra, ilk ödemeler genellikle geriye dönük toplu şekilde öğrenci hesaplarına aktarılır.

KYK BURS BAŞVURU DEĞERLENDİRME

KYK Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

