KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtları için takvimde 1-5 Eylül tarihleri işaretlenirken pek çok öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun duyurularını şimdiden takibe aldı. KYK burs başvuru tarihleri merak edilirken başvurulara dair diğer detaylar da araştırma konusu oldu. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar;
KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.
KYK yurt ve burs başvuruları farklı tarihlerde alınmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara göre başvuru işlemlerinin ekim ya da kasım aylarında başlaması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.