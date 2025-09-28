KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Önceki yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alındığı biliniyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.