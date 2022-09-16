Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 01:29 Son Güncelleme: 16.9.2022 01:29

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Her yıl belirli tarihlerde burs ve kredi başvurularının alındığı biliniyor. Geri ödemeli kredi imkanı ile karşılıksız burs imkanından yararlanmak isteyen binlerce kişi KYK başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Peki; KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri ne zaman açıklanır? İşte güncel bilgiler.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK başvuruları için sorgulamalar devam ediyor. Eylül ayının ortasına gelinmesi ile birlikte yurt sonuçlarının da açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündeme geldi. Bu noktada; "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt aranırken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi…

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?
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