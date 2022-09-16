KYK başvuruları için sorgulamalar devam ediyor. Eylül ayının ortasına gelinmesi ile birlikte yurt sonuçlarının da açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündeme geldi. Bu noktada; "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt aranırken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi…