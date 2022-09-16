KYK başvuruları için sorgulamalar devam ediyor. Eylül ayının ortasına gelinmesi ile birlikte yurt sonuçlarının da açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündeme geldi. Bu noktada; "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt aranırken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi…
KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.