KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 – 2023: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs başvuruları başladı açıklaması GSB tarafından bekleniyor. Geçen sene 5 Kasım 2021 tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, bu yıl gecikti. Öğrenciler de KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. KYK burs başvuru ekranı çok yakında ekrana açılacak. İşte KYK burs başvuru tarihleri 2022 2023
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
Yeni dönem burs başvurularının önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacağı öngörülüyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler:
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri
(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
2022 - 2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.