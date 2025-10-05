KYK burs-kredi başvuruları için gözler GSB’de! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ödemeler ne kadar, şartlar açıklandı mı?

Üniversite öğrencilerinin maddi destek için merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Binlerce öğrenci, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklanırken, öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi duyuruya çevirdi. İşte, KYK burs ve kredi başvuru süreci, şartlar ve ödeme detayları...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.Başvurularla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.
KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:
Kimlik ve iletişim bilgilerini,
Öğrenim bilgilerini,
Aile gelir durumunu,
Sosyal ve ekonomik koşullarını,
doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.
2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere ödenen KYK burs ve kredi tutarları şu şekildeydi:
Lisans ve ön lisans öğrencileri: Aylık 2.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 4.000 TL
Doktora öğrencileri: Aylık 6.000 TL
Şu anda 2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi miktarları henüz açıklanmadı