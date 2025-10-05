KYK burs-kredi başvuruları için gözler GSB’de! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ödemeler ne kadar, şartlar açıklandı mı?

Üniversite öğrencilerinin maddi destek için merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Binlerce öğrenci, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklanırken, öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi duyuruya çevirdi. İşte, KYK burs ve kredi başvuru süreci, şartlar ve ödeme detayları...