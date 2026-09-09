KYK BURS- KREDİ BAŞVURUSU BEKLENİYOR! GSB 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

2026-2027 akademik yılı ile üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB tarafından yürütülen süreçte yurt sonuçlarının açıklamasının ardından, e-Devlet kapısı üzerinden alınacak KYK burs ve kredi başvuruları için adayların araştırmaları hız kazandı.
2026-2027 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tarihi henüz belli olmadı. GSB tarafından resmi başvuru takvimi açıklanmazken, sürecin ne zaman başlayacağı yapılacak duyurunun ardından kesinleşecek.
KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında adaylardan ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:
- Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,
- Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,
- Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,
- Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,
- Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler
2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı. 2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.