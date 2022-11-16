KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusu ile başlayan burs ve kredi başvuruları devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle şehir dışında okuyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği devlet bursu için sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte, yanıtlar…
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır sorusuna GSB'den net bir yanıt gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından 15 Aralık tarihinde sonuçlar ilan edilmişti.
Buna göre 17 Kasım günü bitecek başvuruların Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Bakan Kasapoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
2022 - 2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.