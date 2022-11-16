KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusu ile başlayan burs ve kredi başvuruları devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle şehir dışında okuyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği devlet bursu için sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte, yanıtlar…