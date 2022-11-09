KYK burs ve kredi başvuru süreci için gözler e-Devlet ekranına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kısa zaman içerisinde sürecin başlatılması beklenirken öte yandan "KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ekranı açıldı mı, şartları nelerdir?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Kasım ayıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi GSB'den gelecek son dakika açıklaması için bekleyişe geçti. İşte e-Devlet ile KYK burs başvuru ekranı, tarihleri ve şartları gibi merak edilen tüm detaylar.