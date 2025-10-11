KYK BURS ve KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026: Gözler GSB ekranında! KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin gündeminde. Üniversiteye yeni başlayanlar, maddi destek sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyor. Başvurular, öğrencilerin başarı ve maddi durumuna göre değerlendiriliyor; uygun bulunanlar geri ödemesiz burs alabiliyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için öğrenciler gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevirdi. Resmi açıklama yapılmasa da, geçen yıl başvurular 8-13 Ekim'de alınmış, bu yıl da Ekim ayında başlaması bekleniyor.
BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekir. Şifresi bulunmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi alabilir veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı ile giriş yapabilir.
Başvuru formunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istenir. Bu veriler, ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle karşılaştırılarak doğrulanır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe imkânları doğrultusunda belirlenen öğrencilere burs, diğer uygun adaylara ise öğrenim kredisi verilir.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI
KYK bursu, belirli öncelik gruplarına ve kriterlere göre öğrencilere verilmektedir. Aşağıdaki gruplarda yer alan öğrenciler, burs başvurularında öncelikli olarak değerlendirilmektedir:
• Şehitlerin bekar çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri
• Gaziler ile gazilerin bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen öğrenciler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş bekar öğrenciler
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise veya dengi öğrenimini tamamlayanlar ya da Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar
• Darüşşafaka Lisesi mezunları
• Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun milli sporcular
• ÖSYM sınavlarında alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler