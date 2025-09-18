Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
Yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilerin gündeminde bu kez KYK burs ve kredi başvuruları öne çıkıyor. Geçen yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL olarak ödenen tutarın bu dönem için ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusunun ardından, başvuru işlemleri her sene e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. KYK burs başvuru duyurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvuru için tüm şartlar başvuruların almasının ardından yayınlanacak.Peki, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin yakın takibinde olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı tarih merakla beklenirken, başvuruların her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, KYK burs başvuruları hangi tarihlerde başlayacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte, başvurulara dair güncel bilgiler…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından başlıyor. 2025 yılı için de başvuruların Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. GSB'nin resmi duyurusu sonrasında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:

Kimlik ve iletişim bilgilerini,

Öğrenim bilgilerini,

Aile gelir durumunu,

Sosyal ve ekonomik koşullarını,

doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ

Her yıl güncellenen KYK burs ve kredi tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirleniyor. 2025-2026 öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek miktarlar GSB tarafından duyurulduktan sonra öğrencilerin hesaplarına aylık olarak yatırılacak.

KYK burs ücreti geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL olarak ödeniyordu.

