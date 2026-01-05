Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ ZAMLI ÜCRETLERİ AÇIKLANDI! 2026 KYK bursu ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?
Milyonlarca üniversite öğrencisinin büyük bir heyecanla beklediği müjdeli haber geldi! 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri resmi olarak açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) öncesi Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan duyuru ile 2026 itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatacak yeni tutarlar netleşti. Yapılan artışla birlikte lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora bursları da güncellendi. İşte Ocak 2026 itibarıyla zamlı KYK bursu ne kadar oldu sorusunun yanıtı!

Üniversite gençliğinin merakla beklediği "burs zammı" açıklandı. 2025 yılında 3.000 TL olarak uygulanan lisans burs ve kredi miktarı, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yeni rakamına ulaştı. Memur maaş katsayısı ve enflasyon oranlarının netleşmesinin ardından ilan edilen yeni tarifeye göre, öğrenciler zamlı ödemelerini almaya başlayacak. Eğitim hayatına destek olan bu artış, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. İşte üniversite öğrencilerinin bütçesini rahatlatacak resmi 2026 KYK burs ve kredi ücretleri.

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, yüzde 33 zamla KYK burs ve kredi ücretlerinin artırıldığını bildirdi.

İşte 3 bin lira olarak ödenen lisans bursu ile birlikte yüksek lisans ve doktorada yeni rakamlar:

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2026 yılı KYK burs ve kredi miktarları belli oldu:

• Lisans: 4.000 TL

• Yüksek Lisans: 8.000 TL

• Doktora: 12.000 TL

ZAMLI KYK BURS VE KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre burs ve krediler 6 / 10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.

