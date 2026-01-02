KYK BURS VE KREDİ ZAMMI 2026: Zamlı KYK burs ve kredi tutarı açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?

Yeni yılın başlamasıyla KYK burs ve kredi ücretleri 2026 için beklenti arttı. Her yıl Ocak ayında güncellenen ödeme miktarlarının bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri zamlı burs tutarlarını yakından takip ediyor. Peki, 2026 KYK bursu ne kadar olacak? İşte KYK burs zammı ile ilgili detaylar...
Mevcut KYK burs ve kredi ödemelerinde ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL ve doktora öğrencilerine 9.000 TL tutarında ödeme yapılıyor. Yeni yılda bu rakamlara zam yapılacak.
Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammı ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz" ifadelerini kullandı.
2025–2026 eğitim öğretim yılı kapsamında KYK burs ve kredi tutarlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yeni ödeme miktarlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenirken, konuya dair bir duyuru gelmesi halinde gelişmeler haberimize eklenecektir.
KYK burs ve kredi tutarlarında yapılacak zamlar, uygulamada ağırlıklı olarak 2026 yılının başından itibaren, yani Ocak ayı ödemeleriyle birlikte hayata geçiriliyor.