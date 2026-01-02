KYK BURS VE KREDİ ZAMMI 2026: Zamlı KYK burs ve kredi tutarı belli oldu mu, ne kadar? Gözler Bakan Bak’ta!

BAKAN BAK'TAN AÇIKLAMA!

Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammı ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz" ifadelerini kullandı.