KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl başvurulur, şartları neler?

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve bu yılki burs-kredi miktarlarını merak ediyor. Üniversite eğitiminde maddi destek arayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ne zaman? Kimler başvurabilir ve burs ile kredi tutarları ne kadar olacak?
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları, tercih sürecinin sona ermesinin yaklaşık iki hafta sonrasında ilan edilmişti. Bu yıl ise ek yerleştirme başvuruları 30 Eylül'de tamamlandı. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların Ekim ayının ikinci haftasında açıklanması öngörülüyor.
Buna paralel olarak KYK burs ve kredi başvurularının da muhtemelen Ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlayacağı tahmin ediliyor. Resmî açıklama geldiğinde, detaylar haberimize eklenecektir.
BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK burs ve kredi ödemeleri her yıl güncelleniyor ve bu yıl da üniversite öğrencilerine sağlanan destek tutarlarının artması bekleniyor.
Burs ve kredilere yapılacak zam genellikle Aralık ayında açıklanıyor.
Son artışla birlikte KYK burs ve kredi ödemesi, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL olarak belirlenmişti. 2025-2026 dönemi için yapılacak yeni düzenleme ile bu tutarın yükselmesi öngörülüyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yapan adaylar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.