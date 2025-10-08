KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl başvurulur, şartları neler?

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve bu yılki burs-kredi miktarlarını merak ediyor. Üniversite eğitiminde maddi destek arayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ne zaman? Kimler başvurabilir ve burs ile kredi tutarları ne kadar olacak?