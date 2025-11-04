KYK bursu ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini bildirdi. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, KYK ilk burs ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, ödemeleri kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvime göre yapacak. Peki, KYK ilk burs ne zaman yatacak? İşte, T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri...