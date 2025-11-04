KYK bursu ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini bildirdi. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, KYK ilk burs ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, ödemeleri kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvime göre yapacak. Peki, KYK ilk burs ne zaman yatacak? İşte, T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri...
ençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.
KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.
Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.