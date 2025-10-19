KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! GSB ile 2025-2026 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KYK EK YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı.

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulundu.