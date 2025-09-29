KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: GSB KYK yurt ek başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusu ile 2025-2026 eğitim yılı KYK ek yurt başvuru ekranı açılacak. YKS ikinci yerleştirmeyle yükseköğrenime kayıt hakkı kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerine göre başvurularını yapabilecek. Özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede ve ek kayıt hakkı verilen öğrenciler belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayacak. Peki, KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar…