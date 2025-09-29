KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: GSB KYK yurt ek başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusu ile 2025-2026 eğitim yılı KYK ek yurt başvuru ekranı açılacak. YKS ikinci yerleştirmeyle yükseköğrenime kayıt hakkı kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerine göre başvurularını yapabilecek. Özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede ve ek kayıt hakkı verilen öğrenciler belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayacak. Peki, KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar…
KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYGM yurtlarıyla ilgili ek kontenjan duyurusu yayımlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencileri için yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülmektedir."
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, öğrencilerin e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgileri esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin, e-Devlet'te kayıtlı okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleri birimi ile iletişime geçerek bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.