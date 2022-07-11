Haberler Yaşam Haberleri KYK KREDİ BORCU SORGULAMA | Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.7.2022 00:02 Son Güncelleme: 11.7.2022 00:03

KYK KREDİ BORCU SORGULAMA | Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla sunulan öğrenim kredisi, mezuniyet sonrası taksitler halinde Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden öğrenciler tarafından geri ödeniyor. Eğitim gördüğü kurumdan mezun olan ve aldığı öğrenim kredisini geri ödemek isteyen öğrenciler “KYK kredi borcu sorgulama” yapmak isteyerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan “KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

KYK KREDİ BORCU SORGULAMA | Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

"KYK kredi borcu sorgulama" detayları yükseköğrenim gören ve mezun olarak aldıkları öğrenim kredisini taksitler halinde geri ödemek isteyenler tarafından "KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor.

KYK KREDİ BORCU SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK kredi borcu sorgulama ekranı ve tüm detaylar şöyle;



E-DEVLET İLE KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.



GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesine (https://www.gib.gov.tr/) kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yaptıktan sonra vergi borçları sekmesinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçerek sorgulama yapabilirsiniz.



Kredi kartı, banka kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçerek KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.



KYK KREDİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK KREDİ BORCU SORGULAMA | Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA