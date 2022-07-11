KYK KREDİ BORCU SORGULAMA | Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

"KYK kredi borcu sorgulama" detayları yükseköğrenim gören ve mezun olarak aldıkları öğrenim kredisini taksitler halinde geri ödemek isteyenler tarafından "KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor.
KYK kredi borcu sorgulama ekranı ve tüm detaylar şöyle;
KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.
Kredi kartı, banka kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçerek KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.