KYK kredi borcu faizleri silindi mi, ne zaman silinecek soruları gündemdeki yerini koruyor. KYK kredi borçlarını belirlenen tarihlerde ödemeye başlamayan vatandaşlara gecikme nedeniyle faiz uygulanıyordu. Öğrenim kredisi borçlarında enflasyona bağlı beklenmedik rakamların ortaya çıkması sonrası hükümet harekete geçti. KYK kredi borcu faizlerinin silinmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren torba yasa teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Peki, KYK kredi faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 Torba yasa ile kimlerin KYK kredi borcu faizleri silinecek, son durum nedir? İşte KYK kredi borcu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…
EKONOMİ TEKLİFİ YASALAŞTI!
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yasa ile salgın döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylece, yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki ceza alınmayacak. 2 bin liranın altında icra takibindeki borçlar tasfiye edilecek.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Meclis'ten geçen torba teklif Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konacak.
KYK KREDİ BORCU FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ, NE ZAMAN SİLİNECEK?
Torba yasaya göre, üniversite öğrencilerinin aldıkları KYK kredi borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinecek. Ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı yapılabilecek.
Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.
Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.
Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.
Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.
SÜRESİNDE ÖDEMEYE DİKKAT
Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.
Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.
Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.
ENDEKS HESAPLANMAYACAK
Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamayanlara, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.
Düzenlemenin girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilecek.