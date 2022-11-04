EKONOMİ TEKLİFİ YASALAŞTI!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa ile salgın döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylece, yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki ceza alınmayacak. 2 bin liranın altında icra takibindeki borçlar tasfiye edilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Meclis'ten geçen torba teklif Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konacak.