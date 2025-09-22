Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | İstanbul Cevizlibağ'daki KYK skandalında 4 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Giriş Tarihi: 22.9.2025 17:13 Son Güncelleme: 22.9.2025 17:25

Son dakika haberi... İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’si İranlı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı.

Öğrencilerin eşyalarına zarar veren şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında sorguları tamamlanan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli ise 'kamu kurumundaki eşya hakkında hırsızlık' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

