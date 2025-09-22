Son dakika | İstanbul Cevizlibağ’daki KYK skandalında 4 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Son dakika haberi... İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.