KYK Yurt Odaları ve Oda Tipleri 2026-2027 || KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt kaç kişilik, nasıl?

KYK YURT TİPLERİ KAÇ KİŞİLİK, ÖZELLİKLERİ NELER?

1. Tip: En yaygın bulunan yurt tipidir. Bu yurtlarda odalar genellikle 4-6 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.

2. Tip: 1. tip yurtlara benzerdir. Ancak, bu yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir.

3. Tip: 1. ve 2. tip yurtlara göre daha büyük ve daha moderndir. Bu yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı, televizyon ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet oda içindedir.

4. Tip: 1., 2. ve 3. tip yurtlara göre daha büyük ve daha moderndir. Bu yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı, televizyon, klima ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet oda içindedir.

5. Tip: En lüks yurt tipidir. Bu yurtlarda odalar genellikle 1-2 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı, televizyon, klima, uydu yayını, internet, gardırop ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet oda içindedir.