KYK Yurt Odaları ve Oda Tipleri 2026-2027 || KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt kaç kişilik, nasıl?

2026-2027 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. KYK'da oda tipleri 1. tipten 6. tipe kadar sınıflandırılıyor ve yurt ücretleri bu oda türlerine göre farklılık gösteriyor. Üniversite heyecanı yaşayan binlerce öğrenci; odadaki öğrenci sayısı, çalışma masası düzeni, banyo-tuvalet kullanımı ve metrekare genişliğine göre 1. tipten 6. tipe kadar kategorilenen KYK yurt odalarını araştırmaya başladı.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları bugün başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni dönem yurt başvuru tarihlerini duyurdu. KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı saat 10.00'da başladı ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
1. Tip: En yaygın bulunan yurt tipidir. Bu yurtlarda odalar genellikle 4-6 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.
2. Tip: 1. tip yurtlara benzerdir. Ancak, bu yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir.
3. Tip: 1. ve 2. tip yurtlara göre daha büyük ve daha moderndir. Bu yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı, televizyon ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet oda içindedir.
4. Tip: 1., 2. ve 3. tip yurtlara göre daha büyük ve daha moderndir. Bu yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı, televizyon, klima ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet oda içindedir.
5. Tip: En lüks yurt tipidir. Bu yurtlarda odalar genellikle 1-2 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı, televizyon, klima, uydu yayını, internet, gardırop ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet oda içindedir.
6. Tip: 1, 2, 3, 4. ve 5. tip yurtlara göre daha küçük ve daha basittir. Bu yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.
2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.