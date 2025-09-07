KYK YURT SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de!

KYK yurt başvuruları, 5 Eylül itibarıyla öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvurular 6 Eylül 2025'e kadar alınmaya devam edecek ve bu sürecin tamamlanmasının ardından değerlendirmeler yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen incelemelerin ardından, yurt başvuru sonuçları ilan edilecek. Öğrenciler, GSB KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte detaylı bilgiler…