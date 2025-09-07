KYK YURT SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de!

KYK yurt başvuruları, 5 Eylül itibarıyla öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvurular 6 Eylül 2025'e kadar alınmaya devam edecek ve bu sürecin tamamlanmasının ardından değerlendirmeler yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen incelemelerin ardından, yurt başvuru sonuçları ilan edilecek. Öğrenciler, GSB KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte detaylı bilgiler…
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuruları, 6 Eylül itibarıyla sona erdi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, en geç 15 Eylül'e kadar açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının hemen ardından ise kesin kayıt dönemi başlayacak. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek öğrenciler yerleştirilecek olup, yedek yerleştirme işlemleri yıl boyunca devam edecek.
KESİN KAYIT VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri ayrıca duyurulacak. Geçtiğimiz yıllardaki sonuç açıklama tarihlerine bakıldığı zaman başvuruların ardından 2-3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu yıl da KYK yurt kayıt sürecinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması ve öğrencilerin yurtlara geçmesi bekleniyor.
Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.